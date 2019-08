Schmuckstück mit viel Handarbeit

Gescher. In einem kleinen feierlichen Rahmen fand sich am Dienstag eine Abordnung der St. Pankratius-Schützengilde ein, um die alte, in die Jahre gekommene Vereinsfahne in die Obhut des Rathauses zu geben. Für die aus dem Jahre 1904 stammende Fahne ist von der Schreinerei Franz Josef Horst extra eine ansprechende Ausstellungsvitrine angefertigt worden. „Wir werden einen ganz besonderen Platz für dieses historische Schmuckstück finden“, versicherte Bürgermeister Thomas Kerkhoff bei diesem Treffen und verwies auf die lange Tradition des Vereines und die Bedeutung des Schützenwesens.

Von Allgemeine Zeitung