„Gescher feiert sich selbst“

Gescher. Ein denkwürdiger Tag steht den Gescheranern ins Haus. Mit einem Festakt unter freiem Himmel soll das Jubiläum 50 Jahre Stadt Gescher am Freitag (23. 8.) ab 17 Uhr gefeiert werden. Die Festrede hält Ministerpräsident Armin Laschet. Gleichzeitig wird in diesem Rahmen das Berkelfestival eröffnet, das an den beiden Folgetagen vielfältige Aktivitäten entlang des Flusses zwischen Billerbeck und Zutphen beschert. Bürgermeister Thomas Kerkhoff lädt alle Gescheraner zu diesem zweistündigen Festakt ein und hofft, dass der Rathausplatz ein schönes Bild voller Menschen bietet. „Das wird ein Bürgerfest der Stadtgesellschaft, zu dem alle willkommen sind“, sagt er. Dem Festakt schließt sich ab 20 Uhr ein Klassikkonzert an: Die M:LW Festival Philharmonie holt die „Russische Nacht“ nach Gescher und verzaubert mit berühmten Werken russischer Komponisten. Und weil sich die Stadt zum Geburtstag mit diesem Konzert selbst beschenkt, ist der Eintritt frei.

Von Jürgen Schroer