86-Jährige nach Unfall verstorben

Gescher. Die 86-jährige Frau aus Gescher, die am 19. Juli auf der Stadtlohner Straße von einem Auto erfasst worden ist, ist ihren schweren Unfallverletzungen erlegen. Das hat das Uniklinikum Münster am Freitag der Kreispolizeibehörde Borken mitgeteilt. Wie berichtet, wollte die Seniorin am Unfalltag gegen 9.15 Uhr die Stadtlohner Straße in Höhe eines Zebrastreifens überqueren. Dabei erfasste der Pkw eines 91-Jährigen die Fußgängerin. Jetzt verstarb sie in Münster.

Von Allgemeine Zeitung