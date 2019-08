An Vorbereitung anknüpfen

Nun soll beim ersten Saisonspiel an die gelungenen Vorbereitung angeknüpft werden. Zum Auftakt ist der A-Liga-Aufsteiger SuS Olfen zu Gast in Gescher. „Sie werden als Neuling in der Liga top motiviert und euphorisch in die Partie gehen“, schätzt Efsing. „Wir konzentrieren uns aber auf unsere eigene Leistung.“ Verzichten müssen die Gescheraner um Trainer Frank Schulz auf den verletzten Jan-Niklas Barden und den Urlauber Alexander Trogemann. Der Einsatz von Thomas Lanfer ist noch fraglich. „Ansonsten sind genügend Spieler am Start“, freut sich Efsing.

Vor heimischen Publikum wollen die Glockenstädter den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. 7 Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Sportpark Ahauser Damm Gescher, Kunstrasen