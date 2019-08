Wehr unterstützt Rettung aus Graben

Gescher (ffg). Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Gescher am Mittwochmorgen: Auf der Straße Zum Erlengrund war eine Frau mit ihrem Elektromobil in Höhe des Schützenwäldchens in die Böschung und dann in den Graben gefahren. Dabei verletzte sich die Frau. Zur möglichst schonenden Rettung wurde die Feuerwehr vom Rettungsdienst hinzugerufen. Mit der Schleifkorbtrage am Teleskopmast hoben die Wehrmänner die Frau vorsichtig aus dem Graben. Die Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei hat die Feuerwehr das Elektromobil aus dem Graben geborgen. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Foto: FFG

Von Allgemeine Zeitung