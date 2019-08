Naturschutz lässt Pläne platzen

Gescher. Enttäuschung und Unverständnis herrschen in den Reihen der Bürgerstiftung. Schon lange steht der Wunsch nach einem Niedrigseilgarten ganz oben auf der Liste der an die Stiftung herangetragenen Ideen. Und die Bürgerstiftung würde diesen Wunsch gerne erfüllen. Aus diesem Grund hat man sich in den vergangenen zwei Jahren auf die Suche nach einem geeigneten Standort gemacht und ihn auch gefunden – zumindest aus der Sicht der Ehrenamtlichen. Im Priesterwald in unmittelbarer Nähe zum Berkeltal gibt es einen Baumbestand, der auch von einer zu Rate gezogenen Fachfirma als perfekt geeignet beschrieben wird. Einziger Haken: Das Gebiet liegt innerhalb eines FFH-Schutzgebietes – der höchsten europäischen Schutzklassifizierung. Da die Schutzwürdigkeit vielen Bürgern nicht bekannt ist, wollte man das seitens der Stiftung nutzen, um hier einen Umweltlehrpfad zu errichten. Plan war es, ihn von Haus Hall kommend bis zu Alfers Mühle zu realisieren und in ein pädagogisches Gesamtkonzept zu packen. Neben Flora, Fauna und Bedeutung des Schutzgebietes sollten auch Themen wie Energiegewinnung, Wasser und Wald aufgenommen und vermittelt werden. Der Niedrigseilgarten wäre hier nur ein Teil des gesamten Konzeptes geworden, um auch Kindern und Jugendlichen die Bedeutung von Natur und die Notwendigkeit ihrer Bewahrung zu verdeutlichen.

Von Allgemeine Zeitung