Grauer Mercedes auf Parkplatz beschädigt

Gescher. Unfallflucht in Gescher: Ein grauer Mercedes der A-Klasse, der auf dem K + K-Parkplatz an der Hofstraße abgestellt war, wurde am Dienstag zwischen 19 und 20.15 Uhr beschädigt. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von circa 1500 Euro entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Nun bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen sind aufgerufen, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. 02561/ 9260, zu wenden.

Von Allgemeine Zeitung