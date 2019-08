Abwasserwerk baut Regenklär- und Rückhaltebecken

Gescher. Im Kreuzungsbereich Schildarpstraße/Venneweg im Gewerbegebiet an der B 525 wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht die letzte noch notwendige Maßnahme zur Erschließung von insgesamt 65 Hektar Gewerbefläche umgesetzt. Das Abwasserwerk errichtet hier für eine 17 Hektar große Fläche ein Regenklär- und Rückhaltebecken, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Im letzten Schritt des im Jahr 2003 erstellten Entwässerungskonzeptes für das gesamte Gewerbegebiet im südlichen Stadtgebiet wird auf einer Fläche von etwa einem Hektar ein Regenklärbecken zur Reinigung des verunreinigten Niederschlagswassers und ein Regenrückhaltebecken zur Drosselung des anfallenden Oberflächenwassers errichtet. Das rechteckige Regenklärbecken wird in Betonbauweise gebaut, hat eine Größe von etwa 25 mal sechs Metern und ist vier Meter tief. Das in Erdbauweise zu errichtende Regenrückhaltebecken ist nach Fertigstellung in der Lage, ein Rückhaltevolumen von ca. 5500 Kubikmetern Niederschlagswasser aufzunehmen.

Von Allgemeine Zeitung