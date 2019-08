Gescher/Münster. Nach dem Tötungsdelikt zu Jahresanfang in Gescher hat die Staatsanwaltschaft Münster gegen den 51-jährigen Angeschuldigten wegen des Verdachts des Mordes Anklage beim Landgericht Münster erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeschuldigten vor, am 1. Januar 2019 einen 48-jährigen Mann aus Gescher in dessen Wohnung am Amselweg mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben.

Von Allgemeine Zeitung