Bürger sollen Blut spenden

Gescher. Anfang nächster Woche ruft das Rote Kreuz in Gescher zur Blutspende auf. Am Montag (26. 8.) von 17 bis 20.30 Uhr und am Dienstag (27. 8.) von 16 bis 20 Uhr sind Blutspender in der Gesamtschule am Borkener Damm willkommen. Neben den Stammgästen sucht das Rote Kreuz dringend Menschen, die zum ersten Mal Blut spenden. Im Rahmen der aktuellen Werbeaktion bekommt jeder, der einen Erstspender mitbringt, einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher. Und nach der Blutspende geht’s raus in die Natur: Weil Wandern gesund ist und guttut, verschenkt der DRK-Blutspendedienst in diesem Quartal einen Wanderführer. Die Broschüre „Wandern im Westen“ umfasst 33 Wanderwege mit Anreise-, Einkehr- und Übernachtungsinformationen und detaillierte Karten. Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin bitte den Personalausweis mitbringen.

Von Allgemeine Zeitung