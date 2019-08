Neueinsteiger sind beim Sportabzeichen-Training willkommen

Aktuell macht der Sportabzeichen-Treff des TV Gescher noch Sommerpause. Aber ab Mittwoch (28. 8.) geht es um 18 Uhr auf dem Sportplatz am Borkener Damm wieder los. Dann immer mittwochs bis zu den Herbstferien, teilt der Turnverein mit. Bisher haben sich über 160 Aktive an der Sportabzeichen-Abnahme des TV Gescher beteiligt. Auch Neueinsteiger sind nach den Sommerferien willkommen. Hier kann erstmal geübt werden, später nehmen dann erfahrene Sportabzeichenprüfer die gewünschten Disziplinen ab. Folgende besonderen Termine dürfen sich alle Interessierten vormerken: Montag (16. 9.), 18 Uhr, Radstrecken (20, zehn und fünf Kilometer), Treffen ist an der Avia-Tankstelle (Schüringsweg); Dienstag (24.9.), 17.30 Uhr Walken (7,5 km), Treffen am Hintertor des Raiffeisenmarktes; Montag (30. 9.), 18 Uhr, Hallendisziplin (Sporthalle Borkener Damm).

Von Allgemeine Zeitung