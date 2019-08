Konzert mit den Bläck Fööss fällt aus

Gescher (js). Das Konzert mit der Kölner Kultband Bläck Fööss, das am 7. September im Theater- und Konzertsaal stattfinden sollte, fällt aus. Der schleppende Kartenvorverkauf hat die Veranstalter SV Gescher und Stadtkarnevalisten dazu veranlasst, die Reißleine zu ziehen. „Das ist sehr schade“, meinte Ansgar Höing von den Stadtkarnevalisten. Aber bis Mittwoch seien nur etwa ein Drittel der vorhandenen Karten verkauft worden. Auf dieser Basis lasse sich die Veranstaltung nicht wirtschaftlich durchführen. Obwohl kräftig die Werbetrommel gerührt worden sei, sei das Interesse schwach geblieben. Der frühe Termin, viele weitere Veranstaltungen im Umland, die Nähe zum Berkelfestival, die Verankerung der Bläck Fööss in der Kölner Region – es gebe vermutlich viele Faktoren, die eine Rolle spielten. „Wir werden das analysieren. Und weitermachen“, kündigte Höing an. Voraussichtlich im Herbst 2021 – nach der Renovierung des Saals – werde es das nächste große Event der Veranstalter SV Gescher und Stadtkarnevalisten geben. Wer Karten für das abgesagte Bläck-Fööss-Konzert besitzt, kann diese nur in der SV-Geschäftsstelle, Hauptstraße 31, zurückgeben (montags 9 - 12 Uhr, donnerstags 15 - 18 Uhr, samstags 10 - 12 Uhr).

Von Jürgen Schroer