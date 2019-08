Klassische Klänge verzaubern

Gescher. „Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich mal hier auf dem Rathausplatz neben dem Intendanten Dirk Klapsing und vor so einem Orchester stehen würde“, wunderte sich Bürgermeister Thomas Kerkhoff auf der Bühne. Zusätzlich blickte er vor Beginn des Konzerts „Russische Nacht“ auf volle Stuhlreihen, in denen nicht nur zahlreiche Bürgermeister und Vertreter der Stadträte aus Gescher und den Nachbargemeinden entlang der Berkel saßen, sondern bis zu 1000 Besucher aus der Region. Für viele wurde aber auch der Traum wahr, bei sommerlichem Wetter bei diesem musikalischen Angebot dabei sein zu dürfen. Und das bei freiem Eintritt und freier Platzwahl! Klapsing machte damit der Stadt Gescher, die an diesem Tag 50 Jahre alt wurde, und dem dreitägigen Berkelfestival, das am selben Tag startete, ein besonderes Geschenk.

Von Elvira Meisel-Kemper