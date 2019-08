Schritt für Schritt entdecken Kinder die Welt. „Die kleine Spielgruppe ist ein neuer Erfahrungsraum, wo sie mit anderen Kindern spielen und neue Kontakte aufbauen können“, erklärt dazu Ingrid Dönnebrink, Leiterin des Familienzentrums. Viele Eltern sehen darin auch die Chance für ihr Kind, erste Erfahrungen in einer Kita zu sammeln. „Die Mütter und Väter können selbstverständlich so oft und solange dabeibleiben, wie sie wollen.“ Dass auch Kinder mit Behinderung teilnehmen können, brauche nicht besonders betont zu werden. Davon abgesehen spiele es keine Rolle, ob das Kind später einen Platz in dieser Kita haben würde: „Auch Kinder, die künftig eine andere Tageseinrichtung besuchen werden, sind hier willkommen.“

Ina Große Frericks und Sandra Terhürne sind selbst Mütter und Erzieherinnen und leiten die „Rasselbande“ im Team. Sie sind überzeugt: „Alle Fähigkeiten, alle Emotionen, alles Leben und Lernen erarbeitet sich das Kind im Spiel. Kinder brauchen deshalb viel, viel Zeit zum Spielen.“ Das Angebot sei deshalb zwanglos und stelle sich auf die Bedürfnisse der Kinder ein. Die Kinder können die verschiedenen Räumlichkeiten und Bewegungsangebote innen und außen kennenlernen, aber auch erste gelenkte Angebote wie zum Beispiel Fingerspiele und Kreisspiele.

Die neue Spielgruppe im Integrativen Familienzentrum St. Antonius startet am 6. September, ist immer freitags von 15 bis 17 Uhr, geht bis Ende Januar und kann auf Wunsch bis zum Sommer 2020 verlängert werden.

7 Anmeldung/Information: Ingrid Dönnebrink, Integratives Familienzentrum St. Antonius, Tel. 703-4328.