Gescher. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Gescher mehrere Werkzeugmaschinen gestohlen. Die Täter waren im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 4 Uhr in einen Baumarkt an der Straße Mühlengrund eingedrungen. Wer hat etwas gehört oder gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter der Rufnummer 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung