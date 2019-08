Nach den Gottesdiensten um 9.30 Uhr und 11 Uhr sind die Gottesdienstbesucher eingeladen, noch zusammen zu bleiben bei einer Tasse Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Die Idee, die hinter diesem Angebot steckt – vor einigen Jahren schon in den Fragebögen zum Pastoralplan gewünscht – ist die Verbindung von Gottesdienst und einer anderen erlebten Gemeinschaft in gemütlicher Runde, wo man miteinander reden und sich „über Gott und die Welt“ austauschen kann. Auch wer nicht an einem der Gottesdienste teilnimmt, ist willkommen. Seit gut zwei Jahren gibt es dieses Angebot circa viermal im Jahr. Vorbereitet wird es von einer Gruppe von Männern und Frauen, ehemalige Begleiter/-innen der Erstkommunionkinder 2012 (Symbol „Regenbogen“), die als Gruppe zusammenbleiben und sich auch weiterhin aktiv in das Gemeindeleben einbringen wollen. Kaffee und Kuchen gibt es kostenlos. Wer etwas Geld spenden möchte, darf das gerne tun, teilen die Organisatoren mit.

Einen Teil des bisher erzielten Spendenbetrages (100 Euro) wurde jetzt von zwei Mitarbeiterinnen an das Hospiz in Stadtlohn überreicht.