Louisa findet neue Räume „cool“

Fast alle Kinder der Zebra-, Fuchs- und Igelklasse kamen gestern mit dem Bus nach Haus Hall und wurden dort mit Applaus empfangen. „Wir haben erst einmal die Klassenräume erkundet“, berichtet Konrektorin Eva Pahl, zugleich Verantwortliche für den Übergangsstandort Haus Hall. Dort sind – wie berichtet – drei Räume in der Sommerzeit hergerichtet worden, damit die Grundschüler zeitgemäß unterrichtet werden können. Wenig später wurden die Kinder im Foyer der Förderschule von Schulleiter Johannes Nondorf begrüßt. „Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid“, wurden die Drittklässler musikalisch auf die neue Umgebung eingestimmt. Nondorf hieß alle willkommen und machte die Kinder mit den wichtigsten Regeln vertraut. Auf das hören, was Lehrer und Mitarbeiter von Haus Hall sagen, freundlich zu jedem sein, nur mit Worten streiten, ohne den anderen zu beleidigen, mit Dingen sorgsam umgehen – all das sollen die Schüler im Schulalltag beherzigen. „Und wenn es mal ein Problem oder einen Konflikt gibt, besprechen wir das“, sagte Nondorf.

Draußen zeigte er den Kindern den Schulhof, bevor es zurück in die Klassen ging. Dort fand der erste Unterricht statt, unterbrochen von der großen Pause. Die dauert 30 Minuten am Stück – statt zweimal 15 Minuten wie am Altstandort der Pankratius-Schule. Auch das finden die Drittklässler „cool“.