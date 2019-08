Kunterbuntes Sommerfest im Pfarrgarten

Aus diesem Anlass soll nun ein großes Sommerfest gefeiert werden. Am Samstag (7. 9.) von 11 bis 17 Uhr gibt es im Pfarrgarten an der Marienstraße allerhand „Lagermäßiges“ zu entdecken: In alten Lagerzeitungen schmökern, den Kiosk plündern, alte Lagershirts begutachten, einen eigenen Button gestalten, am Glücksrad drehen, Torwandschießen und noch vieles mehr ist möglich. Die Leiterrunde rät: „Denkt an euer Taschengeld!“ Bei Kaffee, Limonade und Co. sowie Kuchen und Waffeln lasse sich bestens über alte Lagergeschichten quatschen.

Dieses Sommerfest richtet sich nicht nur an Lagerkinder, Leiter und Kochfrauen, sondern einfach an alle Lagerinteressierten in Gescher und Umgebung. Außerdem wird es im Rahmen dieser Veranstaltung möglich sein, sich schon für das nächste Sommerlager anzumelden – es findet vom 26. Juli bis 6. August 2020 in Belecke statt. Hieran teilnehmen können alle Kinder der Jahrgänge 2005 bis 2012.