Einbruch auf Eickholder Esch

Gescher. Bisher unbekannte Täter haben am Mittwoch vermutlich die günstige Gelegenheit eines auf Kipp stehendes Küchenfensters für einen Einbruch ausgenutzt. In der Zeit zwischen 7.40 und 13.45 Uhr öffneten sie das Fenster und drangen in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Eickholder Esch ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume sowie Schränke und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus (Tel. 02561 / 926-0) entgegen.

Von Allgemeine Zeitung