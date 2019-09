70-Jähriger schwer am Kopf verletzt

Gescher. Auf dem Holtwicker Damm kam es am frühen Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Radfahrer mit einem Pkw zusammenstieß. Dabei wurde der Mann so schwer am Kopf verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Holtwicker Damm in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, teilt die Polizei mit.

Von Allgemeine Zeitung