Gesamtschüler sollen sich wohlfühlen

Gescher. In wenigen Jahren dürfte der Schulhof an der Gesamtschule ein anderes, freundlicheres Gesicht haben als heute. Wie das aussehen könnte, stellte Architekt Rainer Wies – Mitglied der Schulhof-AG und Vater eines Gesamtschülers – am Mittwoch im Ausschuss für Generationen vor. Neue Strukturen und Wegeverbindungen, mehr Sitzmöglichkeiten und zeitgemäße Spiel- und Sportmöglichkeiten machen das Konzept aus. Wies hatte vielfältige Ideen und Vorschläge aus der Schulhof-AG in seinen Plan eingearbeitet und erntete dafür Lob von allen Seiten. Einstimmig beauftragte der Ausschuss die Verwaltung, einen Bauabschnittsplan inklusive Kostenschätzung zu erstellen und die Schulkonferenz an der weiteren Planung zu beteiligen.

Von Jürgen Schroer