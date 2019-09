Gescher. Das Katholische Bildungswerk veranstaltet in Kooperation mit dem Familienzentrum im katholischen Verbund einen Crashkurs „Erste Hilfe für Säuglinge und Kinder“. In diesem Kurs wird über das Wichtigste im Bereich der Säuglings- und Kindernotfälle berichtet. An vielen praktischen Übungen kann man sich für den Notfall rüsten. Der Kurs unter der Leitung von Jordis Kreuz findet statt am Donnerstag (26. 9.) von 19 bis 21.30 Uhr im Haus der Begegnung, Marienstraße 1- 3. Weitere Auskünfte und Anmeldung im kbw-Büro Gescher, Ute Kröger-Schlemmer, Tel. 878 9622 (AB), oder per E-Mail an kbw-gescher@bistum-muenster.de.

Von Allgemeine Zeitung