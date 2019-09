Wertvolle Bronzeskulpturen gestohlen

In Hochmoor

Hochmoor. Bronzeskulpturen haben bislang unbekannte Täter in Gescher-Hochmoor gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum vom 1. bis 5. September, wie der Polizei jetzt bekannt wurde. Die fünf gestohlenen Bronzeskulpturen waren im Garten eines landwirtschaftlichen Anwesens aufgestellt gewesen. Ihr Gesamtwert soll bei mehreren 10 000 Euro liegen. Die Polizei bittet bei der Aufklärung um Mithilfe. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. 02561/9260.