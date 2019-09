42-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt

Hochmoor. Leichte Verletzungen hat sich ein Pkw-Fahrer aus Borken am Montag bei einem Verkehrsunfall in Hochmoor zugezogen. Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr auf der Velener Straße (L 581). Ein Pkw-Fahrer wollte hier nach links in die Pappelallee abbiegen. Hierbei übersah der 80-jährige Gescheraner einen entgegenkommenden Pkw, der in Richtung Velen unterwegs war. Der 42-Jährige Fahrer verletzte sich bei der Kollision leicht. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Von Allgemeine Zeitung