Nachbarn besichtigen Glockengießerei und radeln

Mit einer Besichtigung der Glocken- und Kunstguss-Manufaktur Petit & Gebr. Edelbrock begann die Sommeraktion der Nachbarschaft Am Rodelberg. Der langjährige Mitarbeiter Siggi Schmidt führte die 26-köpfige Gruppe durch die Produktionsräume des 1690 gegründeten Betriebes und erklärte den handwerklich aufwendigen Weg von der „Rippe“ bis zur fertigen Bronzeglocke. Anschließend übernahm Stadtführerin Ruth Neumann das Kommando beim „Radeln zwischen den Gängen“. An verschiedenen Stationen im Außenbereich informierte sie die Nachbarn über Sehenswürdigkeiten und Geschichtliches, gespickt mit Anekdoten aus der Ortsgeschichte. Stärken konnten sich die Nachbarn mit Kaffee und Kuchen in Haus Hall, einem Abendessen in Mias Backhaus und einem leckeren Cocktail zum Abschluss im Domhotel.

