iPads für alle Ratsmitglieder?

Bislang stellt die Stadt den Rats- und Ausschussmitgliedern alle Sitzungsunterlagen in Papierform zur Verfügung. Zusätzlich werden die Unterlagen im Internet veröffentlicht. Sofern Mandatsträger dies wünschen, erhalten sie die Vorlagen schon heute ausschließlich digital.

Nach der Kommunalwahl 2020 will die Stadt Gescher – wie in vielen anderen Kommunen längst üblich – auf die digitale Schiene setzen. Das spart große Mengen Papier, den Versand per Post und Personalkosten. Unter dem Strich errechnet die Verwaltung eine jährliche Ersparnis von knapp 1900 Euro bei einer rein elektronischen Veröffentlichung.

Zur technischen Umsetzung soll jedes Ratsmitglied mit einem vorkonfigurierten iPad (9,7 Zoll) ausgestattet werden. Die Geräte werden den Politikern im Rahmen ihrer Mandatsausübung zur Verfügung gestellt und sind laut Vorlage bei einer Zugehörigkeit zum Rat von unter drei Jahren an die Stadt zurückzugeben. Nach mehr als dreijähriger Ratstätigkeit geht der Tablet-PC in das Eigentum des jeweiligen Ratsmitgliedes über. Wer ein größeres (und teureres) iPad Pro möchte, muss aus eigener Tasche zuzahlen.

Anders verhält es sich bei den vielen sachkundigen Bürgern, die in den Fachausschüssen mitberaten. Die sollen eigene Geräte einsetzen oder können ein iPad über die Stadt mitbestellen, müssen dafür aber die Kosten tragen. Alternativ soll eine Verrechnung mit Sitzungsgeldern möglich sein.

Sollte die Politik dem Vorschlag der Verwaltung zur Digitalisierung folgen, müsste die Geschäftsordnung der Stadt Gescher entsprechend abgeändert und eine Richtlinie für die digitale Ratsarbeit vorbereitet werden.