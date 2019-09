18-Jähriger unter Drogen am Steuer

Gescher. Berauscht hat ein Autofahrer am Dienstag in Gescher hinter dem Steuer seines Wagens gesessen. Polizeibeamte hatten den 18-Jährigen kontrolliert, als er abends die Bahnhofstraße befuhr. Ein Drogenvortest schlug positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC, berichtet die Polizei. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt; ein Arzt entnahm dem Fahrer anschließend eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.