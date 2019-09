Unfall auf Stadtlohner Straße

Gescher (mr). Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch Nachmittag gegen 15 Uhr ist ein Motorradfahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Gescheraner war auf der Stadtlohner Straße stadteinwärts unterwegs, als ein Autofahrer aus Gescher aus der Wiesenstraße nach links auf die Stadtlohner Straße abbiegen wollte. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der Motorradfahrer auf regennasser Fahrbahn bereits zuvor abgebremst und war mit seinem Gefährt gegen das Auto gerutscht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Stadtlohner Straße in beiden Richtungen gesperrt. Foto: Manuela Reher

Von Manuela Reher