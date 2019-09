Aktion bringt 535 Euro für Herzensträume

Gescher. Viele Landwirte beteiligen sich in diesem Jahr mit Blühstreifen entlang ihren Feldern an der Aktion gegen das Insektensterben. So hat auch Familie Menker an der Schutzhütte in Tungerloh-Capellen Wild- und Sonnenblumen gesät, die von Vorbeifahrenden an zwei Stellen – gegen eine Spende – mitgenommen werden durften. Jetzt wurde die stolze Summe von 535 Euro an Sandra Kallaus (li.) von Herzensträume e.V. für neue Traumerfüllungen übergeben. Familie Menker bedankte sich bei allen Spendern.

Von Allgemeine Zeitung