Freibad Gescher schließt am Sonntag um 20 Uhr

Gescher. Ein weiterer Spitzensommer geht für die Freibadbesucher in Gescher dem Ende zu. Dieses Wochenende ist sogar noch einmal mit sommerlichen Temperaturen bis zu 25 Grad angekündigt, deswegen wird dies noch gerne mitgenommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine gute Gelegenheit also, das letzte „Sommergefühl“ im Freibad auszukosten, bis das Bad dann am Sonntag (15. 9.) um 20 Uhr für dieses Jahr schließt.