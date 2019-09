Farbschmierereien an Grundschule

Hochmoor. Bislang unbekannte Täter haben die Außenfassade der Turnhalle der Grundschule in Gescher-Hochmoor mit weiß-silberner Farbe in Form eines Tieres besprüht. Auf der Schulstraße kam es auf der gegenüberliegenden Haltestelle zu ähnlichen Farbschmierereien. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden von Donnerstag, 16.15 Uhr, bis Freitag, 9.15 Uhr. Der entstandene Schaden liegt bei circa 2000 Euro. Hinweise an die Kriminalpolizei in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung