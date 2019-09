Mit Auto gegen Baum geprallt

Gescher (ffg). Zu einem Verkehrsunfall auf der Alten Coesfelder Straße wurde die Feuerwehr am Freitag gegen 21.45 Uhr gerufen. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und die Wehr verständigt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Pkw-Fahrer aus Borken in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug blieb im Straßengraben liegen. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde der verletzte Fahrer bereits im Rettungswagen versorgt. Die Wehrmänner sicherten die Einsatzstelle, streuten auslaufende Betriebsstoffe ab und leuchteten den Bereich für die Unfallaufnahme durch die Polizei aus. Nach Bergung des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen wurde die Fahrbahn gereinigt. Nach diesen Arbeiten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Foto: FFG

Von Allgemeine Zeitung