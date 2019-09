Unbekannte erbeuten Kupfer und Blei

An der Schildarpstraße

Gescher. Kupfer und Blei haben unbekannte Täter von einem Firmengelände in Gescher entwendet. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, bei einer Firma auf der Schildarpstraße. Unbekannte hatten sich Zugang auf das Gelände verschafft, die Tür zu einer Halle aufgehebelt und schließlich das Tor zum Firmengelände aufgeschoben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahaus unter Tel. 02561/9260.