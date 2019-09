Mehr Selbstbestimmung am Arbeitsplatz

Gescher. Die Bundestagsabgeordnete Ursula Schulte hat in den vergangenen Wochen viele Werkstätten für behinderte Menschen besucht. Nun besuchte sie Haus Hall in Gescher. Die Stiftung vermittelt durchschnittlich sechs Menschen pro Jahr aus der Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt. Die Werkstatt verfügt über langjährige Kontakte zu Unternehmen im Münsterland. Vier Beschäftigte kümmern sich ausschließlich um die Vermittlung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von Allgemeine Zeitung