Gescher. Kunden der Volksbank Gescher eG, die am kommenden Wochenende nicht auf einmal ohne Geld dastehen möchten, sollten rechtzeitig Bargeld abheben. Die Volksbank stellt nämlich von Freitag (20. 9.) bis Sonntag (22. 9.) ihr EDV-System komplett um. Das Kreditinstitut wird an diesen drei Tagen weitgehend offline sein. Kunden sollten sich daher in dieser Woche rechtzeitig mit ausreichend Bargeld eindecken, heißt es in einer Pressemitteilung. Als zukunftsorientierte Genossenschaftsbank vor Ort arbeite die Volksbank Gescher ständig daran, die Leistungen für ihre Kunden zu optimieren. Dazu gehöre auch die Weiterentwicklung der bankinternen Software. Nach über 150 Schulungstagen in diesem Jahr werde die Systemumstellung in der Zeit vom 20. bis 22. September durchgeführt. In dieser Phase finden umfangreiche technische Umstellungen unter anderem auch für das Online-Banking statt. Die Hauptstelle am Marktplatz sowie die Filiale in Hochmoor bleiben am Freitag ganztags geschlossen; die SB-Geräte und das Online-Banking sind an diesem Tag noch bis 12 Uhr verfügbar. Ab Montagmorgen (23. 9.) soll alles wieder normal laufen, auch der Filialbetrieb.

Von Allgemeine Zeitung