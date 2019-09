Hinter dem Rathaus sollen drei und in Richtung Hauptstraße nochmal zwei Häuser mit 40 Wohnungen entstehen, die eine Größe von etwa 75 Quadratmetern haben sollen. Wie Kerkhoff äußerte, sei das komplette Umfeld des Rathauses nicht mehr zeitgemäß und solle durch dieses Projekt aufgewertet werden.

„Wir wollen dabei auch die Glockengießerei ins Schaufenster stellen“, betonte Kerkhoff. Die Inselstraße werde bei dem Projekt deutlich als Verkehrsfläche in Frage gestellt. Neben der Wohnbebauung sei auch ein Park- und Aktionsraum geplant. Mit allen Akteuren, unter anderem auch der Volksbank, habe die Stadt bereits Kontakt aufgenommen. Die Tiefgarage des Rathauses könne allerdings nicht mehr als Stellfläche für Pkw genutzt werden, sondern müsse in Lagerraum umgewandelt werden. Aber das sei zu verschmerzen, sagte der Bürgermeister, weil es darum gehe, die 5000 Quadratmeter große Fläche insgesamt aufzuwerten. Das sei ein Gewinn für Gescher und vor allem auch deshalb sinnvoll, weil die gewünschte Nachverdichtung umgesetzt und Wohnen in der City möglich gemacht werde.

