Titel der Ausstellung: Otto Pankok II – Kinder und Jugendliche im Dialog mit Otto Pankok. Ausgangspunkt war die von der Bürgerstiftung durchgeführte Pankok-Ausstellung zur Jahreswende in der Kunsthalle Hense. Alle Viert- und Sechstklässler der Gescherer Schulen erhielten die Möglichkeit, sich mit dem Werk Pankoks näher zu befassen. Die seinerzeit die Schüler durch die Ausstellung führenden Vertreter der Bürgerstiftung, Petra Exner und Michael Roters, waren im Januar schon mehr als zufrieden.

Motivierte, interessierte und fragende Schüler befassten sich in einer Doppelstunde mit dem doch oft nicht einfachen bildnerischen Werk des Künstlers in der Kunsthalle. Pankok setzte sich ein für Unterdrückte und am Rande der Gesellschaft Stehende. Seine ihn persönlich prägenden Erlebnisse im Ersten Weltkrieg sowie die Zeit des Nationalsozialismus verdichten sich bei Pankok in besonderer Weise in seiner Ausdrucksform: der Schwarz-Weiß-Darstellung.

Umso erstaunter waren Petra Exner und Michael Roters, was die Schüler der Grundschulen und der Gesamtschule mit ihren Kunstlehrerinnen aus dieser Begegnung mit der Kunst Otto Pankoks mitgenommen und in welcher Weise sie sich damit auseinandergesetzt haben. „Das ist sehr beeindruckend“, meinten die Vertreter der Bürgerstiftung und fanden mit Julia Hintemann, Kunstlehrerin der Gesamtschule, eine interessierte und fachkundige Pädagogin, die nun mit ihren Schülern die Ausstellung im Rathaus kuratiert hat.

Wie kreativ die Schülerinnen und Schüler mit Kunst umgehen und was sie zu ihren Bildern geführt hat, erzählen sie bei der Vernissage zum Teil selbst. Die Ausstellung kann bis Freitag (4. 10.) im Rathaus (während der allgemeinen Öffnungszeiten) besucht werden.