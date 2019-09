Zauber der Provence entdeckt

Sophie Bonnet – nein, es ist nicht ihr richtiger Name, aber das Pseudonym scheint einen wichtigen Bezug auf ihre Bücher geworden zu sein, denn ihre Romane finden in Frankreich statt, genau genommen zwischen Monaco und Nizza in der Umgebung der berühmten Parfümstadt Grasse, das im Hinterland der Côte d’Azur liegt und bekannt ist als die Stadt der Parfumeure.

Das Klima begünstigt dort einen enormen Blütenreichtum, sodass Lavendel und Rosen scheinbar im Überfluss gedeihen. So ist es nicht verwunderlich, dass sich ihre Romanprotagonisten unausweichlich auch mit der Herstellung von Parfüm beschäftigen. Natürlich gibt es auch einen Anlass, für Durand zu ermitteln, denn es gab einen Mord an einem Hüter der jahrhundertalten Geheimnisse der Parfümrezepturen einer alteingesessenen Industriellenfamilie. Eigentlich ist Pierre rangmäßig nicht zuständig.

Mit ihrem Frankreich-Krimi „Provenzalische Verwicklungen“ beginnt Sophie Bonnet eine Reihe von Romanen, in die sie sowohl ihre Liebe zur Provence als auch ihre Leidenschaft für die französische Küche einbezieht. Mit großem Erfolg, denn der Roman begeisterte Leser und stand monatelang auf der Bestsellerliste, ebenso wie die darauffolgenden Romane um ihren liebenswerten Ermittler.

Ihre Lieblingsregion ist bereits seit 20 Jahren das Gebiet zwischen Monts de Vaucluse und Luberon, weshalb sie den fiktiven Ort Sainte-Valérie dorthin verlegt hat. Von dort aus erkundet ihre Hauptfigur, als ehemaliger ranghoher Polizist aus Paris, bei jedem neuen Fall weitere Regionen der Provence. „Ich habe mir mit den Buntstiften meiner Kinder dann den von mir erfundenen Ort einfach mal aufgemalt“, plaudert sie lachend aus dem Nähkästchen, „auch um gedanklich immer den Faden um den Handlungsort von Pierre vor Augen zu haben“.

Wirkungsvoll begleitete sie ihre Buchvorstellung mit eigenen stimmungsvollen Bildern aus der Provence, um den zahlreichen anwesenden, überwiegend weiblichen Gästen, ein Gefühl für die bezaubernde Landschaft zu geben. Aber auch Tipps für eigene Erkundungen wusste sie einzubinden sowie kritische Aspekte zwischen den Erlösen aus dem Tourismus und der Zerstörung der Natur, mit denen die Region um Grasse jetzt zu kämpfen hat, kurzweilig und stimmig in ihrer Buchvorstellung zu vermitteln.

Wo liegt denn eigentlich Sainte-Valérie? Diese Frage bekam sie ebenso häufig gestellt wie die Bitte, ein Kochbuch zu schreiben, denn die kulinarische Welt Südfrankreichs ist auch immer fester Bestandteil ihrer Bücher. Eigentlich ist sie ja keine Köchin dachte sie, aber sie liebt das südfranzösische Essen. Als der Verlag dazu noch eigene Bilder der Gerichte wollte, wurde sie zudem noch Food-Fotografin, denn die Bilder in ihrem Buch hat sie selber aufgenommen. Herausgekommen ist eine kulinarische Reise durch die vielfältigen Landschaften der Provence, denn jedes Kapitel korrespondiert mit einem Schauplatz der vorherigen fünf Krimibände um Ermittler Pierre Durand und wird mit tollen Bildern und kleinen Anekdoten über die Region und deren kulinarischen Besonderheiten zum Lesespaß. Rund 75 köstliche Rezepte sind im Buch, die nach ihrer Angabe einfach nachzukochen sind und für einen gelungenen Abend sorgen sollen.

Petra Heermann als Organisatorin des Abends und Inhaberin der Buchhandlung „Ihr Buchladen“ in Gescher war vollauf zufrieden. „Ich hatte Frau Bonnet auf einer vorherigen Lesung getroffen und sie nach Gescher eingeladen. Ihre Bücher liegen gerade voll im Trend.“ Auch Büchereileiter Rüdiger Lerche, der mit den MitarbeiterInnen kurzerhand den jährlichen Betriebsausflug in die Lesung verlegt hatte, war begeistert. Zu einem Vortrag über Südfrankreich gehört natürlich auch der passende gute Wein. So hatte die Weinhandlung Secco an diesem Abend, neben einem provenzalischen Imbiss auch die passenden Weine zum Thema Provence bereitgestellt. Eine Lesung eines Romans, der rund um die Hauptstadt des Parfüms spielt, sollte auch den typischen Duft verbreiten. So rundeten typische Düfte der südfranzösischen Region, die die Parfümerie Balster zum Buch vorstellte, den gelungenen Abend ab.