Tennis-Schnupperkurse für Kinder

Gescher. Kurz vor Beendigung der Sommersaison 2019 bietet die Tennisabteilung des SV Gescher in Zusammenarbeit mit den beiden Trainern Bernhard Lanfer und Andreas Hinkelmann noch einmal Schnupperkurse für Kinder und Jugendliche an. Die Termine sind am Freitagnachmittag (27. 9.) um 17 Uhr bei Trainer Bernhard Lanfer und am Samstag (28. 9.) um 15 Uhr bei Trainer Andreas Hinkelmann. Die Schnupperkurse finden auf der Tennisanlage des SV Gescher an der Daimlerstraße 10 (Gewerbegebiet Nord) statt. Anmeldungen sind per E-Mail zu richten an: geschaeftsstelle@svgescher.de. Die Teilnahme ist kostenlos. Erforderlich sind normale Sportkleidung und Sportschuhe mit glatten Sohlen.

Von Allgemeine Zeitung