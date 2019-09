„Fröhliche Stadt Gescher seit 1969“

Das ganze Jahr über trainieren in der Vereinshalle an der Rauschenburg diverse Tanzgruppen, die Prinzengarde und andere Akteure für die närrischen Aktivitäten. Regelmäßig treffen sich die verschiedenen Gruppierungen, diverse Arbeitsgruppen und der Vorstand in Geschers Karnevals-Zentrale, um die tollen Tage vorzubereiten. So wurden nun die Vorplanungen der beiden Karnevalspartys abgeschlossen, die traditionell an den beiden Samstagen nach dem 11. 11. im Saal Tenbrock stattfinden.

Ein kunterbuntes und turbulentes Programm versprechen die Organisatoren um Präsident und Moderator Theo Heisterkamp für dieses Jahr: „Das Programm steht. Wir sind top aufgestellt und können beide Abende mit besonderen Highlights füllen. Und das überwiegend mit eigenen Leuten“, berichtet der Präsident der Stadtkarnevalisten. „Für unseren Galaabend am 16. November hatten wir so viele Akteure, dass wir kurzerhand entschieden haben, das Programm in diesem Jahr eine Stunde eher zu beginnen“. Dieses Jahr geht es also bereits um 19.11 Uhr statt um 20 Uhr los, Einlass ist ab 18.30 Uhr. „Langweilig wird es dennoch nicht“, ist sich Heisterkamp sicher, „ganz im Gegenteil. Wir haben einige Top-Acts, wie den ,Unglaublichen Heinz’ (Gröning), Björn Schmitz, tolle Redner und bunte Darbietungen dabei. Die Leute werden begeistert sein.“ Durch den früheren Beginn werde vor allem für die Kinder- und Jugendtanzgruppen die Möglichkeit geschaffen, ihr Können vor großem Publikum zu zeigen. Außerdem könne so einfach eine Stunde länger gefeiert werden.

Der zweite Abend „Hells Bells“ findet am 23. November statt. „Hells Bells“ habe sich in den vergangenen Jahren zu einem super Stimmungsevent entwickelt, so Heisterkamp. Der Abend sei bestens geeignet für alle, die von Anfang an Party machen möchten. Statt Bestuhlung gebe es Stehtische, die Bühne werde in den Saal verlängert und das Programm sei auf Tanz und Action ausgerichtet. Heisterkamp: „Das ist Partyrummel mit Bühnenshow vom Feinsten. Wir sind sehr froh, dass dieses Konzept so gut angenommen wird. Viele Stammtische, Clubs, Cliquen und sogar Firmen lassen es hier, von der Show und den DJs angeheizt, ordentlich krachen. Sowas findest du sonst nur in Köln“, ist sich der Stadtkarnevalisten-Chef sicher, dass auch in diesem Jahr wieder die Bude bebt.

7 Der Kartenvorverkauf mit Platzreservierung findet wie gewohnt im Hotel Tenbrock statt – dieses Jahr am Samstag, 26. Oktober, um 10 Uhr. Nach diesem Termin besteht die Möglichkeit, im Hotel Tenbrock Tickets für die Abende zu erwerben oder online unter karten@karneval-gescher.de. Der Eintrittspreis beträgt unverändert 12,50 Euro für den Galaabend und 7,50 Euro für „Hells Bells“.