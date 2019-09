Gescher. „Erntedank – met Jung un Old“. So heißt es wieder auf dem Begrüßungsplakat am Eingang zum Museumshof, wenn der Heimatverein am kommenden Sonntag (29. 9.) ab 10 Uhr zum Erntedankfest einlädt. Dort ist jeder von nah und fern ein gern gesehener Gast. Für diesen Tag ist ein umfangreiches Programm vorbereitet worden.

Von Allgemeine Zeitung