Figurentheater gastiert ab Samstag

Gescher. Tri tra trullala, die Puppenbühne ist wieder da! Von Samstag (28. 9.) bis Sonntag (6. 10.) gastieren Florina und Alois Lagrin aus Heinsberg mit ihrem Figurentheater in Gescher. Das Theaterzelt befindet sich auf der Wiese beim Malerbetrieb Robers, Franz-Josef-Straße 10. Hier finden die Aufführungen mit Kasper und Co. (jeden Tag ein neues Stück) um 17 Uhr statt, nur sonntags bereits um 15 Uhr. Kinder von zwei bis zwölf Jahren sind willkommen. Bei gutem Wetter winkt zusätzlich kostenloser Hüpfburgenspaß. Ermäßigungskarten sind in den örtlichen Geschäften und Kindergärten erhältlich.

Von Allgemeine Zeitung