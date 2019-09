Christian Prost wird Klimaschutzmanager

Gescher. Im Rathaus gibt es personelle Veränderungen, wie Bürgermeister Thomas Kerkhoff mitteilte. Schon seit Juli hat die städtische Amtsrätin Heike Twyhues, die bisher als Stabstelle die Wirtschaftsförderung betreute, die Leitung des Fachdienstes 1 (Innere Verwaltung) übernommen. Dieser Fachdienst umfasst insbesondere die Bereiche Personal, IT und das Büro des Bürgermeisters. Daneben wurde als organisatorische Maßnahme der Aufgabenbereich der Stabstelle Wirtschaftsförderung mit in den Fachdienst integriert. „Über diese Bündelung wollen wir insbesondere die innere Steuerung der Verwaltung verbessern“, so Kerkhoff.

Von Allgemeine Zeitung