Frisch gegründet im Mai 1994 ist die UWG als Alternative zu den etablierten Parteien bereits bei der ersten Kommunalwahl als drittstärkste Kraft in den Stadtrat eingezogen.

Im Rahmen des beliebten Strohmarktes in der Zeit von 11 bis 18 Uhr wird den Besuchern ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm geboten, wie es in der Ankündigung heißt. So bieten gleich zwei Hüpfburgen, Kinderschminken, Glücksrad und Popcornmaschine nicht nur Spaß für die Kleinen, sondern auch Gelegenheit für die ganze Familie, ganz nah an ihre Kommunalpolitiker heranzutreten. Oder die Besucher können es sich zum Small-Talk auf den großen Sitzstrohballen gemütlich machen.

Natürlich besuchen auch Vertreter der Kreis-UWG Borken und mancher Gemeinde aus der Nachbarschaft den großen Jubiläumsstand im Berkelstädtchen. „Wir hoffen auf gutes Wetter und gut gelaunte Besucher“, fügt Beeke hinzu, während er stolz Flyer und Ankündigungs-Plakate betrachtet.

Zu finden ist die UWG Gescher während des Strohmarktes mitten im Geschehen in der Hauptstraße (in Höhe Rondell).