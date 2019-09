KiTa-Kinder freuen sich über Buttonmaschine

Bei einem Familienfest in der Kindertageseinrichtung St. Marien trafen sich nun die „neuen“ und die „alten“ Kinder, gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern, um das neue KiTa-Jahr einzuläuten. An diesem sonnigen Nachmittag gab es viele tolle Attraktionen für Groß und Klein: Spiel- und Bastelangebote, Schminken, Kasperletheater sowie eine Liederrunde. Besonders attraktiv war die neue Buttonmaschine, die für das Familienzentrum der vier katholischen KiTas durch eine Geldspende der Sparkasse Westmünsterland angeschafft werden konnte. Anne Trepmann, Regionalleiterin der Sparkasse Westmünsterland, ließ es sich nicht nehmen, einmal vorbei zu schauen, um zu sehen, was für tolle Buttonbilder die Kinder entstehen ließen. Bei Kaffee und Kuchen konnte sich alle stärken, sodass es an nichts gefehlt hat. An diesem Nachmittag wurde auch der neue Elternbeirat gewählt, der nun für das gesamt KiTa-Jahr die Interessen der Eltern und der KiTa vertritt. Im Bild (von rechts): Lisa Reers, KiTa-Leiterin, Anne Trepmann, Regionalleiterin Sparkasse, und Inge Schnieder, Verbundleiterin.

Von Allgemeine Zeitung