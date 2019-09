Neuer Rat macht alles digital

Gescher (js). Der neue Rat wird ab Oktober 2020 elektronisch und somit weitgehend ohne Papier arbeiten. Für den Erwerb von Endgeräten (Tablets) samt Software und Stift sollen 25 000 Euro in den Haushalt 2020 eingestellt werden. Das hat der Rat am Mittwochabend bei zwei Gegenstimmen (FDP) und einer Enthaltung (UWG) beschlossen. Welche Geräte angeschafft werden und in welcher Form sachkundige Bürger einbezogen werden, ist aber noch offen. Diese Einzelheiten zur digitalen Ausstattung soll eine interfraktioneller Arbeitskreis bis Ende März klären.

Von Jürgen Schroer