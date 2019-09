Hierbei ging es darum, den Alltag einer Berufsfeuerwehr zu erleben und „nachzuspielen“. So trafen sich die Kameraden zum Schichtbeginn am Feuerwehrgerätehaus zur Gruppeneinteilung. Anschließend wurden die Schulungsräume in Schlafräume umgewandelt.

Nachdem die Fahrzeuge auf Vollständigkeit und Einsatzbereitschaft überprüft wurden, warteten die Kinder und Jugendlichen gespannt auf den ersten (Übungs-) Einsatz. Es wurden mehrere kleine und große „Einsätze“ abgearbeitet. Es war für jeden was dabei: Einsätze einzeln jeweils für die JF und das JRK sowie mehrere gemeinsame Einsätze.

Vom Klischee „Katze auf Baum“ für die Jugendfeuerwehr, „Verdacht auf Herzinfarkt“ für das Jugendrotkreuz bis hin zum „Verkehrsunfall mit einem Massenanfall von Verletzten“ für alle Anwesenden. Durch solche Szenarien sollen die Kinder und Jugendlichen bereits auf die Zusammenarbeit, sowohl im eigenen Team als auch untereinander zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst, vorbereitet werden, heißt es.

Auch Unterrichtseinheiten, wie sie bei einer Berufsfeuerwehr üblich sind, gab es. Zum Beispiel fanden teambildende Maßnahmen statt, welche allen Teilnehmern viel Spaß bereitet haben. Außerdem wurden Aufgaben und Fragebögen verteilt, um sich gegenseitig besser kennenzulernen.

Besondere Höhepunkte dürften die Unterbrechungen durch zwei reale Einsätze gewesen sein. So wurde der Gerätehausplatz nachmittags durch die Betreuer für eine Hubschrauberlandung vorbereitet, der durch den Rettungsdienst alarmiert worden war.

Der zweite Alarm war ein gemeldetes Feuer mit Menschenleben in Gefahr. Dabei erlebten die Kinder und Jugendlichen in sicherem Abstand „live“ mit, wie so ein Einsatz am Gerätehaus abläuft.

Ein besonderer Dank galt den Notfalldarstellern sowie den Firmen Döpik Energietechnik, Sparwel Heizung Sanitär Elektro GmbH, dem Autohaus Bessler & Terhardt, Hof Frank Sicking in Tungerloh-Capellen sowie dem Busunternehmen Meiners-Auling für die bereitgestellten Materialien, Schauplätze und Fahrzeuge.