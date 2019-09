Rat sieht Gesetzesänderung sehr kritisch

Gescher (js). Da gab es im Rat keine guten Noten für den Landesgesetzgeber. Der hat entschieden, dass die Teilnahmemöglichkeit von sachkundigen Bürgern an nichtöffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen aus Gründen der Datensparsamkeit beschränkt wird. Sie dürfen ab sofort nur noch dabei sein, wenn ihr konkreter Aufgabenbereich berührt wird – bei anderen Themen müssen sie draußen bleiben. Die Geschäftsordnung der Stadt Gescher ist entsprechend anzupassen. Das tat der Rat aber nur widerwillig – der Beschluss wurde am Mittwoch mehrheitlich bei neun Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen gefasst. Besonders kritisch sahen viele Ratsmitglieder, dass die Beschränkung auch für Fraktionssitzungen gilt. „Wie will man denn Menschen für Politik begeistern, wenn man sie von bestimmten Themen ausschließt, obwohl sie vereidigt sind?“, fragte Werner Bönning (UWG). Auch SPD-Sprecher Ansgar Heming wertete die Vorgabe aus Düsseldorf als „wenig realitätsbezogen“ und sehr schwierig umzusetzen. Auch die Grünen hinterfragten, ob die Gesetzesänderung bis in die Fraktionen durchgreife: „Das sehen wir so nicht“, meinte Sprecher Wolfgang Brüggestrath. Ob man sich nicht „dumm stellen“ und abwarten solle, fragte er. Bürgermeister Thomas Kerkhoff zeigte Verständnis für die politische Bewertung, stellte aber klar, dass die Rechtslage eindeutig sei und die Stadt Gescher keine Geschäftsordnung haben dürfe, die dem Landesgesetz zuwider laufe. Anderslautende Beschlüsse müsste er beanstanden. Er sagte aber zu, das Thema bei der nächsten Bürgermeister-Konferenz im Kreis anzusprechen.

Von Jürgen Schroer