IHK übergibt Urkunde an EGW

Gescher. Auf mittlerweile 25 Jahre Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer (IHK) kann die Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW) aus Gescher zurückblicken. Dieser Anlass war dem IHK-Standortleiter Westmünsterland, Norbert Steinig, einen Besuch bei der EGW in Gescher wert. „Wertschätzung für ein mittelständiges Unternehmen, das im Kreis Borken eng mit der IHK zusammenarbeitet“, wolle er damit ausdrücken. Besonders hob Steinig die gute Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung hervor. Für die EGW als ein Unternehmen des Kreises Borken ist es wichtig, junge Menschen durch eine qualifizierte Ausbildung an das Arbeitsleben heranzuführen, pflichtete der EGW-Geschäftsführer Peter Kleyboldt ihm bei.