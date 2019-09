Einige Lücken zwischen den Ständen

Gescher. Die Zeit der Open-Air-Feste scheint vorbei zu sein, denn der Strohmarkt in Gescher fiel buchstäblich ins Wasser. Über 20 Prozent sind erst gar nicht gekommen. „Dabei waren wir ausgebucht. Viele sind einfach weggeblieben, ohne sich bei uns telefonisch abzumelden. Dabei hatten alle unsere Handynummern bekommen. Gerade die interessanten Stände sind nicht gekommen“, äußerte sich Elke Würz vom Stadtmarketing sichtlich und hörbar frustriert. Viel Arbeit steckte in der Planung und in der Vorbereitung. Dementsprechend waren die Lücken groß zwischen den Ständen. Wo sonst der Flohmarkt stattfand, war ein einsamer Stand aufgebaut. Auch die Angebote des Kinderflohmarkts zeigten sich in abgespeckter Form. Die Hauskampstrasse und der Bereich um die Kirche präsentierten sich weitgehend als Leermeile.

Von Elvira Meisel-Kemper